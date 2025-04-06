ГСЧС Украины: нанесены удары баллистическими ракетами по Киеву

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Нанесены удары баллистическими ракетами по промышленным объектам в Киеве. Атаки затронули Дарницкий, Соломенский и Оболонский район, сообщает в своем Telegram-канале ГСЧС Украины.

В Дарницком районе был разрушен промышленный объект. В Оболонском районе поражен цех и склад.

В Соломенском районе также произошло возгорание на складе. Минобороны РФ пока не подтверждало информацию об атаке Киева.

Ранее по Кривому Рогу в Днепропетровской области запустили баллистические ракеты.