По родному городу Зеленского бьют баллистикой после нарушения им энергоперемирия

По Кривому Рогу Днепропетровской области запустили баллистические ракеты, утверждает украинская «Страна.ua» со ссылкой на мониторинговые ресурсы. В городе, уроженцем которого является президент Украины Владимир Зеленский, также слышали звуки взрывов.

Перед атакой Воздушные силы Украины заявляли о «скоростной цели» с юга. Позже издание со ссылкой на местные паблики сообщило, что баллистическая ракета поразила предприятие в Кривом Роге.

Минобороны России пока не подтверждало информацию о нанесении удара баллистикой по Кривому Рогу.

2 апреля Минобороны России информировало, что Украина вновь нарушила договоренности об энергетическом перемирии и атаковала энергообъекты в Курской области. В результате ударов электричество пропало у более чем 1500 жителей приграничного региона. До этого киевский режим, в отличие от Москвы, также неоднократно нарушал договоренности о паузе во взаимных ударах по энергетике.