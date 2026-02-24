Границу между Россией и Абхазией закрыли из-за беспилотной опасности

Пограничный пропускной пункт «Псоу» на границе России и Абхазии временно приостановил работу в связи с угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявили в пограничном управлении службы государственной безопасности Абхазии, пишет ТАСС .

«КПП „Псоу“ временно закрыт в связи с беспилотной опасностью. Проход пешеходов и проезд транспорта остановлен в целях обеспечения безопасности людей», — пояснили в ведомстве.

По словам начальника погрануправления Рустама Латипова, силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Абхазии беспилотник, который направлялся в сторону Адлера. Он добавил, что летательный аппарат был сбит в прибрежной зоне у поселка Цандрыпш Гагрского района, часть обломков упала на землю. Информации о причиненном ущербе не поступало.

Ранее сообщалось, что обломки дрона упали в Гагрском районе Абхазии. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.