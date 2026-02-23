Беспилотник рухнул и взорвался в Гагрском районе Абхазии

В Абхазии беспилотник рухнул в лесу на горе Мамзишха, которая находится в Гагрском районе. После падения произошел взрыв. Жертв и раненых нет, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Локация, где упал дрон, расположена неподалеку от первой обзорной площадки на горе. К месту происшествия выехали представители нескольких ведомств — МВД, МЧС и Службы госбезопасности Абхазии. Специалисты обнаружили осколки беспилотника. Их отправят на исследование, чтобы определить, какой именно дрон разбился.

Официальные органы республики пока никак не прокомментировали случившееся.

Пограничный пункт «Псоу» между Абхазией и Россией приостанавливал работу на некоторое время. Причиной стала возможная опасность беспилотников в районе Сочи. КПП находится в Гагрском районе Абхазии. В настоящее время ситуация нормализовалась — граница снова открыта для пересечения в штатном порядке.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Вооруженные силы Украины обстреливают с помощью дронов Краснодарский край. Из-за воздушной угрозы в регионе приостановили работу аэропорта в Сочи.

