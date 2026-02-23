Более 100 рейсов отменили и задержали на Кубани из-за угрозы атаки ВСУ

В аэропортах Краснодарского края массово отменяют и переносят авиарейсы из-за угрозы беспилотников. В регионе несколько раз за день объявляли воздушную тревогу. На данный момент задержаны и отменены более 100 рейсов, сообщает SHOT .

Системы противовоздушной обороны отражают массированную атаку украинских дронов. Жители нескольких районов, включая Крымский и Сочинский, слышали звуки сирен.

Аэропорт в Сочи уже в четвертый раз за сутки полностью прекратил работу — он не принимает и не выпускает самолеты.

Люди ожидают вылета по 15 часов. В залах ожидания не хватает сидячих мест — взрослые и дети вынуждены сидеть и лежать прямо на полу. Задержанные рейсы следовали в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Хургаду и другие города.

Ранее сообщалось, что Росавиация приостановила работу аэропорта в Сочи. Его работа возобновится, когда безопасности пассажиров ничего не будет угрожать.

