Росавиация приостановила работу аэропорта в Сочи

сегодня в 19:03

23 февраля Росавиация сообщила о временной приостановке работы аэропорта в Сочи ради обеспечения безопасности.

На момент публикации заметки аэропорт в Сочи временно не принимает и не отправляет самолеты по маршрутам.

Ограничения снимут, когда воздушным судам ничего не будет угрожать.

Это не первый случай, когда в течение дня Росавиация приостанавливала работу аэропорта. Ранее также ограничительные меры накладывались на аэропорт Геленджике.

