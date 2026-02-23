Росавиация приостановила работу аэропорта в Сочи
Фото - © Екатерина Лызлова / Фотобанк Лори
23 февраля Росавиация сообщила о временной приостановке работы аэропорта в Сочи ради обеспечения безопасности.
На момент публикации заметки аэропорт в Сочи временно не принимает и не отправляет самолеты по маршрутам.
Ограничения снимут, когда воздушным судам ничего не будет угрожать.
Это не первый случай, когда в течение дня Росавиация приостанавливала работу аэропорта. Ранее также ограничительные меры накладывались на аэропорт Геленджике.
