сегодня в 12:42

Границу Абхазии с Россией открыли после запрета на фоне атаки БПЛА

Контрольно-пропускной пункт «Псоу» на границе России и Абхазии, который временно приостанавливал работу из-за опасности БПЛА, опять начал функционировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Погрануправление СГБ страны.

Там отметили, что работа КПП «Псоу» восстановлена. Службы работают в стандартном режиме.

КПП «Псоу» закрывали днем 24 февраля из-за опасности БПЛА. Во время этого пешеходам и транспорту нельзя было пересекать границу.

Начальник погрануправления Рустам Латипов заявил, что силы ПВО сбили над Абхазией БПЛА, летевший в сторону Адлера. Беспилотник уничтожили рядом с поселком Цандрыпш в Гагрском районе. Обломки упали на землю.

