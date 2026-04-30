Готовились 3 месяца: ВСУ могли использовать для атаки на Екатеринбург руферов

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали группу подростков-руферов, которая продавала украинским спецслужбам фотографии с панорамами города, сообщает Mash .

Украинцы готовили нападение на Екатеринбург минимум три месяца. Для проникновения в город ВСУ нашли школьников, которые залезают на высотки, и покупали у них сведения.

В феврале–марте подростков ловили за проникновение на крыши. Одну группу задержали росгвардейцы — в телефонах у школьников обнаружили панорамные снимки и видео города, которые ребята отправляли украинцам за вознаграждения.

На основе полученных материалов в ВСУ создавали компьютерную модель Екатеринбурга и дооцифровали изображение с камеры дрона, чтобы беспилотник не «ослеп» при отключении Сети и долетел до намеченной цели.

Атаку противник провел 25 апреля. Она началась в 5 часов утра по московскому времени, когда БПЛА врезался в многоэтажку в центре города и повредил верхние этажи. В итоге пострадали шесть человек.

Пока вопрос о наказании для руферов еще не решен, так как школьникам не исполнилось 16 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.