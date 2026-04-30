Большинство вирусов оказались безвредны для человека

Большинство вирусов, в том числе найденных в вечной мерзлоте, не опасны для человека, заявил молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков. По его словам, большую угрозу могут представлять старые захоронения, сообщает RT .

Чумаков отметил, что вирусы часто воспринимаются как источник болезней, однако на деле большинство из них безвредны. По его словам, с развитием методов секвенирования ученые обнаруживают множество новых вирусов и могут анализировать их геном.

«И все эти вирусы — они абсолютно безвредны», — сообщил ученый.

Он добавил, что в вечной мерзлоте нашли «очень интересные и самые крупные из вирусов», в том числе те, которые 40 тыс. лет существовали у амеб.

«Не у человека, не у мамонта, а у амеб. Очевидно, что никакого вреда они не представляют», — подчеркнул молекулярный биолог.

При этом академик указал, что большую опасность могут представлять старые могильники, например захоронения времен эпидемий.

«Предположим, эпидемия чумы какая-то была, захоронения какие-то... Но это довольно быстро можно идентифицировать и понять, есть против этого противодействие или нет», — добавил Чумаков.

