Большинство вирусов оказались безвредны для человека
Большинство вирусов, в том числе найденных в вечной мерзлоте, не опасны для человека, заявил молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков. По его словам, большую угрозу могут представлять старые захоронения, сообщает RT.
Чумаков отметил, что вирусы часто воспринимаются как источник болезней, однако на деле большинство из них безвредны. По его словам, с развитием методов секвенирования ученые обнаруживают множество новых вирусов и могут анализировать их геном.
«И все эти вирусы — они абсолютно безвредны», — сообщил ученый.
Он добавил, что в вечной мерзлоте нашли «очень интересные и самые крупные из вирусов», в том числе те, которые 40 тыс. лет существовали у амеб.
«Не у человека, не у мамонта, а у амеб. Очевидно, что никакого вреда они не представляют», — подчеркнул молекулярный биолог.
При этом академик указал, что большую опасность могут представлять старые могильники, например захоронения времен эпидемий.
«Предположим, эпидемия чумы какая-то была, захоронения какие-то... Но это довольно быстро можно идентифицировать и понять, есть против этого противодействие или нет», — добавил Чумаков.
