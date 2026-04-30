Адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко напомнила о требованиях к разведению огня на дачных участках и штрафах за их нарушение. Юрист разъяснила, какие правила нужно соблюдать при приготовлении шашлыка на даче, чтобы избежать наказания, сообщает kp.ru .

«От мангала до ближайшей постройки должно быть не меньше 5 метров. Вокруг него участок радиусом до 2 метров надо очистить от всех легковоспламеняющихся предметов (ветки, сухая трава и т. п.). Под рукой должны быть средства пожаротушения — хотя бы ведро с водой», — рассказала Жмурко.

Эксперт отметила, что жарить шашлыки разрешено только в специально оборудованных устройствах — мангалах, барбекю, жаровнях или печах. Перед использованием необходимо убрать сухую траву, ветки и другие горючие материалы вокруг места разведения огня.

При введении особого противопожарного режима разведение огня на открытом воздухе могут полностью запретить. В обычных условиях за нарушение правил предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а если это приведет к пожару — до 50 тысяч рублей.

