Нейросети могут помочь ученым в разработке персонализированной мРНК-вакцины от рака, заявил молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков. По его словам, технологии искусственного интеллекта способны упростить работу с большими массивами данных при создании персонализированных вакцин, сообщает RT .

При этом называть такие системы полноценным интеллектом пока рано, предупредил биолог.

«Но основное время, которое тратится, — это скорее не биоинформатический поиск все-таки, а пробоподготовка, секвенирование… Искусственный интеллект, конечно, внесет свой вклад, то есть не интеллект, а нейросети. Потому что они как раз позволяют быстро оперировать. Хотя и до нейросетей это довольно быстро делалось, но тем не менее это ускорит там где-то в сотню раз, может быть, вот этот процесс», — полагает Чумаков.

Академик подчеркнул, что нейросети могут значительно сократить этап обработки данных, однако ключевые временные затраты по-прежнему связаны с лабораторной подготовкой и секвенированием.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.