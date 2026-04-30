Как будет работать МосОблЕИРЦ в праздничные дни

МосОблЕИРЦ сообщил о режиме работы в первые выходные мая, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

30 апреля клиентские офисы расчетного центра закроются на час раньше обычного.

1 и 3 мая — выходные дни.

2 мая большинство клиентских офисов будет работать. Узнать режим работы можно ЗДЕСЬ.

В праздничные и будние дни вопросы по коммунальным расчетам можно решитьчерез личный кабинет МосОблЕИРЦ и по телефону 8 499 444-01-00.

Личный кабинет на сайте мособлеирц.рф и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00.

