В РАН назвали «полной глупостью» вариант создания вируса против целого этноса

Современная наука не позволяет создать вирус против конкретной этнической группы, заявил молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков в интервью RT . По словам ученого, идея «этнического» вируса не имеет под собой научных оснований из-за генетического разнообразия и смешения народов.

«Нет, конечно. Это полная глупость... Представляете, вот запрещают обмениваться генетическим материалом. Интересно, а знают ли те, кто запрещает, что в той же Америке около 1 млн русских живет? И что такое русский человек? Это и якут русский, и еврей русский, и татарин русский. Какая этническая общность у нас может быть? Все настолько перемешаны, столько смешанных браков... Не может такого быть», — сказал Чумаков.

При этом биолог допустил возможность иного сценария. Если известны индивидуальные особенности организма, теоретически возможно создать средство, направленное против конкретного человека.

«Вредоносное воздействие, которое будет нацелено на этого конкретного человека. Может быть, у него какая-то ферментная система хуже работает... Против такого человека, наверное, в принципе, можно было бы создать какое-то нацеленное оружие. Но никак не в отношении этнического», — пояснил академик.

