Гладков: после обстрела ВСУ мужчину ранило в грудь в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинские боевики вновь обстреливают Шебекинский округ Белгородской области. Мужчина был ранен, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Солдаты ВСУ наносили удары по городу Шебекино. Осколок попал мужчине в грудную клетку. Пострадавшего отвезли в больницу.
Также в Шебекине повредили бетонное заграждение и две ГАЗели. В населенном пункте Маслова Пристань после удара БПЛА также поврежден ангар производственного предприятия.
Ранее Гладков сообщал, что в Белгородском районе после удара ВСУ серьезно пострадал мужчина.