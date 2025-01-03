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Гладков: после обстрела ВСУ мужчину ранило в грудь в Белгородской области

Украинские боевики вновь обстреливают Шебекинский округ Белгородской области. Мужчина был ранен, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Солдаты ВСУ наносили удары по городу Шебекино. Осколок попал мужчине в грудную клетку. Пострадавшего отвезли в больницу.

Также в Шебекине повредили бетонное заграждение и две ГАЗели. В населенном пункте Маслова Пристань после удара БПЛА также поврежден ангар производственного предприятия.

Ранее Гладков сообщал, что в Белгородском районе после удара ВСУ серьезно пострадал мужчина.