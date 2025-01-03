В Белгородском районе после атаки ВСУ серьезно пострадал мужчина

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Гладков: мужчина получил серьезные травмы после атаки ВСУ под Белгородом

Вооруженные силы Украины ударили с помощью дрона по селу Ясные Зори Белгородского района, в результате чего пострадал местный житель. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал Гладков.

Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пациенту и восстановить его здоровье.

Гладков уточнил, что другие последствия удара ВСУ пока не установлены. Оперативные службы обследуют территории в дневное время.

Ранее из-за очередной атаки ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных человека. Известно, что киевский режим атаковал частный автомобиль.