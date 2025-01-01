Два мирных жителя ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями под Белгородом
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями под Белгородом, двое ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
На участке автодороги Шаховка — Тишанка в Волоконовском районе беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю.
Двоих мужчин с осколочными ранениями госпитализировали, сообщил глава региона.
Он добавил, что первую помощь пострадавшим оказали бойцы самообороны.