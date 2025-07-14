Бил ремнем: школьница в Кузбассе пожаловалась на жесткое «воспитание» отца

В Кузбассе отца девочки-подростка будут судить за ее жестокое воспитание

В городе Таштаголе Кемеровской области 13-летняя девочка пожаловалась подружкам в школе на слишком жесткое воспитание отца, те сказали об этом учителям, а последние обратились в органы опеки. В результате мужчину будут судить по статье о жестоком обращении с ребенком, а школьница оказалась в интернате, сообщает Сiбдепо .

«По версии следствия, обвиняемый систематически оскорблял свою 13-летнюю дочь и применял к ней физическое насилие», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пытаясь оправдаться, мужчина заявил, что девочка стала хуже учиться и начала грубо отвечать на замечания, ему пришлось применить ремень.

Ранее в Подмосковье детей забрали из семьи, где отчим избил одного из них битой. Жителю Видного предъявили обвинение в покушении на убийство, возбуждено уголовное дело. Мать мальчика подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию.