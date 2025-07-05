Ефимов: за 13 лет в ТиНАО выделили более 70 га земли для ИЖС

С 2012 года жители столицы приобрели и арендовали у города более 520 участков для возведения частных домов на территории ТиНАО, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что все доступные для покупки столичные участки город публикует в специальном перечне, размещенном на портале mos.ru.

«Троицкий и Новомосковский административные округа являются основным направлением развития частной жилой застройки в Москве. За последние 13 лет здесь была создана комфортная инфраструктура, активно строились социальные и коммерческие объекты, поэтому сегмент индивидуального жилищного строительства стал востребован у горожан. С момента образования ТиНАО физическим лицам предоставили более 70 гектаров земли для частных домов. Всего они купили или арендовали у города свыше 520 участков, на которых суммарно можно возвести почти 120 тысяч квадратных метров недвижимости», — прокомментировал вице-мэр Ефимов.

Также министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала более подробно о формате ИЖС.

«Формат ИЖС особенно актуален для больших семей, которые хотят иметь просторный дом, при этом не теряя доступ к развитой городской среде. Сегодня в специализированном перечне объектов, доступных для ИЖС, находится 50 участков в ТиНАО общей площадью 5,4 гектара. Их них 46 расположены в Троицком административном округе, а четыре — в Новомосковском. Покупатели смогут возвести на них суммарно около 21,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, а также необходимые для ведения хозяйства постройки», — объяснила Соловьева.

Информация о выставленных на торги земельных участках публикуется на инвестиционном портале Москвы.

Как отметил руководитель Департамента Кирилл Пуртов, возможность приобрести земельный участок без посредников, а также удобный формат участия способствуют высокому интересу горожан к онлайн-торгам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии ТиНАО.