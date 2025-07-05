Российского адвоката талибов планируют лишить статуса

Российского адвоката Александра Молохова могут лишить статуса из-за защиты талибов до исключениях движения из перечня террористических организаций, сообщает Mash .

Во время подготовительной части судебного процесса адвокат предъявил судье ордер в защиту интересов движения «Талибан». В ответ судья Олег Нефедов поинтересовался у Молохова, с кем заключено соглашение на предоставление услуг. Однако адвокат ушел от ответа.

Затем судья спросил у сотрудника МИД РФ, известно ли ему о планах «Талибана» направить представителя на процесс, но получил отрицательный ответ. После этого адвокат был отстранен, а Нефедов направил заявление в Минюст.

В конце июня министерство направило претензию в адвокатскую палату. Согласно документу, Молохова требуют лишить лицензии из-за работы с представителями движения «Талибан». При этом адвокат намерен подать жалобу на Нефедова в квалификационную коллегию судей.

В середине апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в стране. О приостановке статуса просила в своем иске Генпрокуратура РФ. «Талибан» исключили из реестра террористических организаций.