Верховный суд РФ исключил «Талибан» из перечня террористических организаций

Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в стране. Заседание прошло в закрытом режиме, сообщает РИА Новости .

О приостановке статуса просила в своем иске Генпрокуратура. До этого МИД РФ и Минюст России заявляли, что не имеют претензий к движению.

«Талибан» исключили из реестра террористических организаций. По информации пресс-службы Генпрокуратуры, правовым основанием для этого стало внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон «О противодействии терроризму».

Эти изменения позволяют приостановить запрет на деятельность террористической организации, если она прекращает вести пропаганду терроризма, оправдывать и поддерживать его.