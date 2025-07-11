Гладков подарил Путину картину девушки из Белгорода на обломке боеприпаса С-400

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину картину художницы из административного центра своего региона. Она нанесена на обломок боеприпаса от системы ПВО, там написано «Белгород не сдается», сообщает РИА Новости .

Гладков отметил, что для области системы противовоздушной обороны оказались нормой жизни. Жители приграничных регионов столкнулись с непростыми испытаниями.

Одна из художниц Белгорода начала рисовать картины на обломках боеприпаса от системы противовоздушной обороны, ЗРК С-400, сказал губернатор региона. Путин поблагодарил за подарок и попросил передать девушке «спасибо». Он назвал произведение душевным.

Ранее ВСУ ударили по хутору Екатериновка в Волоконовском районе Белгородской области. Боец «Орлана» был ранен.