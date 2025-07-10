ВСУ новым ударом FPV-дрона ранили военного в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Владимира Зеленского
Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали Белгородскую область. На этот раз удару подвергся хутор Екатериновка Волоконовского района, один боец «Орлана» получил ранение, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, пострадавшего военного госпитализировали в Волоконовскую ЦРБ.
«Ему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча», — рассказал Гладков.
По словам губернатора, врачи оказали военному всю необходимую помощь. В дальнейшем он будет проходить лечение амбулаторно.
Ранее 10 июля представители киевского режима обстреляли Шебекино. При этой атаке серьезное ранение получил мирный житель. За жизнь и здоровье пострадавшего боролись медики, однако они оказались бессильны. Горожанин скончался в больнице.