ВСУ новым ударом FPV-дрона ранили военного в Белгородской области

Гладков: от нового удара ВСУ под Белгородом пострадал боец «Орлана»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали Белгородскую область. На этот раз удару подвергся хутор Екатериновка Волоконовского района, один боец «Орлана» получил ранение, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, пострадавшего военного госпитализировали в Волоконовскую ЦРБ.

«Ему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча», — рассказал Гладков.

По словам губернатора, врачи оказали военному всю необходимую помощь. В дальнейшем он будет проходить лечение амбулаторно.

Ранее 10 июля представители киевского режима обстреляли Шебекино. При этой атаке серьезное ранение получил мирный житель. За жизнь и здоровье пострадавшего боролись медики, однако они оказались бессильны. Горожанин скончался в больнице.