Гладков: 4 человека пострадали из-за атаки ВСУ на Белгород

В Белгороде в результате удара дронов по коммерческому объекту пострадали четыре человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что пострадавших супругов с осколочными ранениями лица и рук бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу. Еще двух женщин, у которых, предварительно, баротравмы, для обследования везут в горбольницу № 2.

По словам Гладкова, от детонации БПЛА загорелись оборудование и навес. Пожар был быстро потушен сотрудниками МЧС. В пострадавшем здании выбиты стекла, а еще посечен кузов легковой машины.

Как рассказал губернатор, в Белгороде от падения сбитого дрона около коммерческого объекта загорелось дерево, его потушили. В здании повреждены фасад и стекла.

Ранее Гладков заявил, что из-за нападения дронов до конца дня в субботу в городе приостанавливается работа ТЦ и части рынка.

