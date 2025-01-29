Гладков: 2-летний ребенок с мамой погибли в поселке Разумное из-за атаки дрона

В поселке Разумное Белгородской области в результате атаки беспилотника на жилой дом погибли двухлетний ребенок и его мама, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких… Самые искренние и глубокие соболезнования», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в доме во время нападения БПЛА были еще один ребенок и его отец. Они ранены, бригады скорой помощи везут пострадавших в больницы.

По словам Гладкова, в результате проведенной противником атаки дом частично разрушен. Нужна экспертиза по зданию, этим будут заниматься местные власти.

Ранее министерство обороны сообщало, что прошлой ночью в России сбили 104 беспилотника ВСУ, из них 4 — над Белгородской областью.