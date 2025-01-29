104 украинских беспилотника перехватили над Россией ночью

Их сбили с помощью дежурных систем противовоздушной обороны (ПВО).

47 аппаратов ликвидировали над Курской областью, 27 — над Брянской областью, 11 — над Смоленской областью, семь — над Тверской областью, четыре — над Белгородской областью, по три — над Нижегородской и Калужской областями, по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что беспилотник сбили над Ладожским озером. Никто не пострадал, также нет разрушений.