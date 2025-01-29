Беспилотник сбили над Ладожским озером в Ленинградской области

Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе Ленинградской области, система ПВО ликвидировала дрон, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Разрушений и пострадавших нет», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил военных за защиту неба и отметил, что сейчас опасность прилета беспилотников в регионе снята.

Ранее в Смоленской области сбили украинский беспилотник при попытке атаковать ядерный объект.