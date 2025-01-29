В Смоленской области украинский беспилотник пытался атаковать ядерный объект

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В Смоленской области сбили украинский БПЛА, который пытался атаковать ядерный объект, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале .

Он отметил, что в различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке беспилотников.

«По предварительной информации один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики», — сообщил губернатор.

Ранее киевский режим в очередной раз пытался атаковать российскую территорию, силами ПВО над Брянской и Белгородской областями уничтожили три вражеских дрона.