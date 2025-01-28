сегодня в 13:05

ВС РФ сбили три украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями

Киевский режим в очередной раз пытался атаковать российскую территорию, силами ПВО над Брянской и Белгородской областями уничтожили три вражеских дрона, об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Украина пыталась атаковать российскую территорию в период с 08:15 до 10:40 по московскому времени. Вражеские дроны сбили в небе дежурными средствами ПВО.

Один беспилотник летел в Брянскую область. Еще два объекта направлялись в Белгородскую область.

Все три дрона уничтожили. На момент публикации заметки информации о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступало.

Ранее на территории Украины объявили воздушную тревогу. Всех жителей страны попросили спрятаться в укрытия и не покидать их.