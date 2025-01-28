Всех жителей Украины просят спрятаться из-за воздушной атаки ВС РФ

На территории всей Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Власти ожидают атаку российской армии и просят жителей пройти в укрытия, сообщается на местном мониторинговом ресурсе .

«РБК-Украина» добавляет, что воздушную тревогу ввели из-за взлета российского МиГ-31К. Информации о возможных «прилетах» и взрывах пока не поступало.

До этого украинские и некоторые российские СМИ писали, что ночью 28 января Украина подверглась массированной атаке. Утверждалось, что беспилотники ВС России атаковали объекты на украинской территории.

На Украине также заявляли, что минувшей ночью из-за российских дронов загорелась коллекция ретро-машин бывшего президента Украины Виктора Януковича.

