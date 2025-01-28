Музей ретро-автомобилей в Киевской области поврежден в результате атаки российских дронов, утверждает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на снимки зданий и госномера транспортных средств. По его данным, в здании находилась коллекция машин, принадлежащих экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Утверждается, что музей находится в Межигорье — бывшей резиденции Януковича в селе Новые Петровцы Киевской области. В подтверждение своих слов журналисты заявили, что во время атаки в музее находилась белая «Волга» с номерами ГАЗ 21 — ранее эта же машина была показана на сайте музея и названа собственностью экс-президента Украины.

Судя по кадрам с места происшествия, в результате предполагаемого налета дронов в музее вспыхнул пожар. Повреждения могли получить минимум шесть музейных автомобилей, свидетельствуют снимки очевидцев.

Минобороны России пока не подтверждало информацию о воздушной атаке по украинским объектам.