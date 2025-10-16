Гибель военкора в Запорожье назвали целенаправленным ударом по правде

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев охарактеризовал гибель военкора Ивана Зуева и ранение его коллеги Юрия Войткевича при атаке ВСУ в Запорожской области как целенаправленное преступление киевского режима против свободы слова, сообщает РИА Новости .

«Очередное преступление киевского режима — при выполнении служебного задания в Запорожье погиб военкор… и ранен его коллега… скорее всего, это была целенаправленная атака — на журналистов, на правду и на свободу слова», — заявил политик.

Косачев подчеркнул, что подобные действия являются безнравственными и циничными, «как, впрочем, и все остальное, что исходит от киевского режима», — добавил сенатор, возложив ответственность за гибель журналиста на украинскую сторону.

Зуев погиб при выполнении журналистского задания на территории Запорожской области в результате атаки вражеского дрона.