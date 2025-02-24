Ганчев: ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты Харьковской области

Украинские силы перед своим отступлением на харьковском направлении обстреливают освобожденные российской армией населенные пункты Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

Противник нацелен на такие населенные пункты, как Таволжанка, Богдановское и др. Их ВСУ обстреливают «в агонии неминуемого отступления», заявил Ганчев.

По его словам, пострадали только жилые дома. Предварительно, мирные жители не ранены.

Ранее стало известно, что российская армия взяла Тополи под Харьковом. Населенный пункт освободили бойцы группировки войск «Запад».