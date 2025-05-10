«Это не военная цель»: Хинштейн осудил атаку дрона на мемориал в Курской области
ВСУ атаковали памятник советским лётчикам в Курской области
В посёлке Коммунар Беловского района беспилотник ВСУ совершил атаку на памятник героям 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Мемориал получил частичные повреждения, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.
«Памятник — не военная цель, он не может представлять никакой угрозы людям. И тем не менее, наши объекты памяти, истории, культуры и религии регулярно попадают под удары украинской хунты», - отметил глава региона в своем Telegram-канале..
Губернатор заверил, что повреждённый мемориал будет полностью восстановлен.
Ранее под обстрелы попадали храмы в Белгородской и Курской областях.