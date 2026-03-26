Есть повреждения в промзоне: над Ленобластью уничтожили свыше 20 БПЛА

Более 20 беспилотников уничтожили над Ленинградской областью

По его словам, атака отражается над Киришским районом. При этом в промышленной зоне зафиксированы повреждения.

«По предварительной информации пострадавших нет», — отметил Дрозденко в мессенджере MAX.

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

