Есть повреждения в промзоне: над Ленобластью уничтожили свыше 20 БПЛА
Над Ленинградской областью уничтожили свыше 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, атака отражается над Киришским районом. При этом в промышленной зоне зафиксированы повреждения.
«По предварительной информации пострадавших нет», — отметил Дрозденко в мессенджере MAX.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
