В аэропорту Санкт-Петербурга сняли ограничения на полеты
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили временные ограничения, сообщает пресс-служба Росавиации.
На данный момент авиагавань вновь может принимать и выпускать самолеты.
«Аэропорт Пулково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.
Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.
Ранее аэропорт приостанавливал прием и выпуск рейсов на фоне объявления опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области.
