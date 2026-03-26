В аэропорту Санкт-Петербурга сняли ограничения на полеты

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили временные ограничения, сообщает пресс-служба Росавиации.

На данный момент авиагавань вновь может принимать и выпускать самолеты.

«Аэропорт Пулково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.

Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт приостанавливал прием и выпуск рейсов на фоне объявления опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области.

