Есть лишь предварительная цифра: число жертв ВСУ в Селидове может вырасти

Около 130 убитых украинскими военными мирных жителей в Селидове (ДНР) — это предварительная цифра. Она может вырасти, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее он рассказал, что ВСУ расстреляли в Селидове около 130 человек. Мирошник отметил, что украинские военные буквально лютовали в населенном пункте.

Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что около 130 погибших — это предварительная цифра. Она непременно будет уточняться, но, скорее всего, может вырасти в большую сторону.

Мирошник отметил, что город, освобожденный ВС РФ около года назад, «все еще находится в „красной зоне“», потому что расположен в непосредственной досягаемости линии боевого соприкосновения. Из-за этого провести полноценные следственные действия там довольно трудно.

Также Мирошник рассказал, что ВСУ расстреливали в Селидове даже граждан Украины, которые отказались покидать свои дома. А при планировании отхода из города украинские военные пообещали убить всех жителей и уничтожить все вокруг.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.