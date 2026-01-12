Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины расстреляли в Селидово (ДНР) 130 человек, сообщает РИА Новости .

При этом он добавил, что количество погибших мирных жителей зависит от того, насколько интенсивные были бои.

«То есть, как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики», — рассказал он.

По его словам, многие жители покинуло прифронтовые районы и сейчас ведется работа по подсчету тех, кто выжил.

Солдаты ВСУ во время отступления из Селидова в Донецкой Народной Республике (ДНР) стреляли по домам мирных жителей из боевой машины пехоты Bradley, изготовленной в Соединенных Штатах. В населенном пункте до начала боевых действий жили 20 тыс. человек.

Город Селидово был освобожден 29 октября 2024 года.

