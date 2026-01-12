Мирошник: ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины расстреляли в Селидово (ДНР) 130 человек, сообщает РИА Новости.
При этом он добавил, что количество погибших мирных жителей зависит от того, насколько интенсивные были бои.
«То есть, как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики», — рассказал он.
По его словам, многие жители покинуло прифронтовые районы и сейчас ведется работа по подсчету тех, кто выжил.
Солдаты ВСУ во время отступления из Селидова в Донецкой Народной Республике (ДНР) стреляли по домам мирных жителей из боевой машины пехоты Bradley, изготовленной в Соединенных Штатах. В населенном пункте до начала боевых действий жили 20 тыс. человек.
Город Селидово был освобожден 29 октября 2024 года.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.