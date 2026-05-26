В Подмосковье определили самые востребованные онлайн-услуги для бизнеса

Рейтинг наиболее популярных электронных сервисов для предпринимателей составили в Подмосковье. С начала 2026 года чаще всего бизнес оформлял разрешения на такси — более 34,5 тыс. обращений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всего на региональном портале доступно 268 электронных услуг и сервисов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Самой востребованной услугой стало оформление разрешения на деятельность такси — с начала года подано свыше 34,5 тыс. заявлений.

В число наиболее популярных сервисов также вошли подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков — около 12 тыс. обращений, выдача ордера на право производства земляных работ — 11,5 тыс., а также согласование проектной документации с ресурсоснабжающими организациями через сервис «ВсеСети» — 11,1 тыс. заявок. Столько же обращений поступило на согласование установки средств размещения информации.

В настоящее время возможностями регионального портала пользуются более 212 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.