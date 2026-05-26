В Подмосковье запустили онлайн-возврат переплаты за ЖКУ

Жители Московской области могут подать онлайн-заявление на компенсацию при превышении предельного индекса роста платы за коммунальные услуги. Новый сервис с автоматической проверкой доступен на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале появилась услуга «Компенсация при увеличении платы за ЖКУ над размером предельного индекса». Она позволяет вернуть переплату, если начисления управляющей компании превысили установленный для муниципалитета предельно допустимый индекс роста платы.

«Теперь жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на получение компенсации, если размер платы за коммунальные услуги оказался выше установленного индекса. В электронную форму добавлен сервис автоматической проверки, который поможет избежать повторной подачи и уведомит пользователя, если заявление уже отправлено и ответ от ведомства еще не получен», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Обратиться за компенсацией могут собственники и наниматели жилья по договорам найма муниципального или государственного жилищного фонда, проживающие в Московской области. Условие — фактический рост совокупной платы за коммунальные услуги в пределах нормативов потребления и нормативов накопления ТКО.

Услуга предоставляется бесплатно. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и прикрепить документы. Результат рассмотрения направят в личный кабинет на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.