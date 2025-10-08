Обидевшиеся на ВС РФ украинские боевики расстреливали дома в Селидове из Bradley
Солдаты ВСУ во время отступления из Селидова в Донецкой Народной Республике (ДНР) стреляли по домам мирных жителей из боевой машины пехоты Bradley, изготовленной в Соединенных Штатах. В населенном пункте до начала боевых действий жили 20 тыс. человек, рассказали местные жители специальному корреспонденту kp.ru Юлии Андриенко.
До конфликта в Селидове функционировали ряд заводов, фабрик и шахт. Теперь в населенном пункте живет меньшее количество людей.
Один из мастеров СТО в Селидове Михаил рассказал, что в «наиболее страшные дни» прятался в подвале. Его дом был уничтожен ВСУ.
Он добавил, что, когда солдаты ВСУ отступали, говорили «фигачить в городе все». Они передвигались по улицам на Bradley и стреляли по домам.
Другой местный житель Олег рассказал, что в подвале приходилось жить вдевятером. Его дочь была беременна. Была вероятность, что девушка родит прям там.
Город Селидово был освобожден 29 октября 2024 года.
