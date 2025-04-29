Еще пять жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают систематические атаковать Белгородскую область. На этот раз представители Киевского режима ударили по трем частным автомобилям, в результате чего сразу пять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Самостоятельно за медицинской помощью обратились двое мужчин, которые рассказали, что дрон ВСУ ударил по автомобилю, в котором они находились, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Врачи Шебекинской ЦРБ у одного мужчины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и руки, а у второго пострадавшего диагностировали баротравму. В дальнейшем их будут лечить в горбольнице № 2 в Белгороде. Автомобиль, по которому ударили ВСУ, полностью сгорел.

«Еще одна атака дрона на автомобиль произошла в Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка — Становое. Женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями живота и плеча бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. У автомобиля полностью разбито лобовое стекло и посечен кузов», — рассказал Гладков.

Третий автомобиль, который для своей цели выбрали ВСУ, находился на дороге Красная Яруга — Отрадовка. Из-за этого удара пострадали двое мужчин, которые находились рядом, им осколками посекло ноги. Оба пострадавших доставлены в больницу и получают помощь.

Ранее при атаке ВСУ по частному автомобилю погибли два человека. По словам Гладкова, представители киевского режима намеренно ударили по транспортному средству, которое никакого отношения не имело к военным.