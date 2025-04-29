Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. Погибли двое
Два жителя Белгородской области погибли в результате атаки дрона ВСУ
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
В результате утренней атаки украинского дрона в Белгородской области погибли два мирных жителя, сообщает «Царьград».
«На участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка вражеский дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю», — рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков и назвал случившееся терактом.
В момент атаки в транспортном средстве находились пять человек. Двое мужчин скончались на месте происшествия. Оставшиеся трое получили ранения и были оперативно доставлены в городскую больницу № 2 бригадой скорой помощи.
Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, прямой угрозы их жизням нет.