Еще пять БПЛА, летевших на Москву, сбили за утро воскресенья

Силы ПВО в воскресенье утром уничтожили еще пять беспилотников, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Один дрон был сбит около 09:57. Другой БПЛА был уничтожен около 10:03. Еще один дрон был ликвидирован около 10:27.

На местах падения фрагментов дронов работают специалисты экстренных служб.

Несколько десятков дронов попытались атаковать Москву в ночь на 20 июля. Всех их сбили. На фоне этого в аэропортах столичного региона вводились ограничения на полеты самолетов.