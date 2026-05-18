В Солнечногорске оснастили акушерское отделение новой техникой

Акушерское отделение Солнечногорской больницы получило современный хирургический стол с электроприводом и реанимационную систему для новорожденных. Оборудование уже введено в эксплуатацию и позволяет повысить безопасность оперативных родов и скорость оказания помощи младенцам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Новый операционный стол полностью меняет подход к организации хирургического процесса: он оснащен электроприводом и поверхностью с эффектом памяти, которая анатомически подстраивается под пациентку. Если раньше для изменения положения требовалась значительная физическая сила, то теперь высота, наклон и уклон влево регулируются нажатием одной кнопки. Это особенно важно при кесаревом сечении, когда необходимо быстро исключить давление матки на крупные сосуды», — рассказала заведующая акушерским отделением Анна Самко.

Она добавила, что современные подставки под голову и руки обеспечивают комфорт как для роженицы, так и для хирургической бригады.

«Стол реанимационной системы для новорожденных отличается высокой скоростью подготовки: рабочая поверхность и гидрогелевый матрасик прогреваются за 2–3 минуты вместо 20–30. В систему встроена лампа фототерапии для помощи детям с резус-конфликтом или желтухой, а два температурных датчика позволяют контролировать состояние ребенка в режиме реального времени», — подчеркнула врач реаниматолог-неонатолог Светлана Васильева.

Оборудование произведено российскими компаниями и закуплено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Внедрение техники позволит повысить качество перинатальной помощи и соответствует современным федеральным стандартам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.