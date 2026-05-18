В Подмосковье отремонтируют почтовые отделения в двух округах

Проверка состояния почтовых отделений прошла в городском округе Воскресенск и муниципальном округе Егорьевск. По итогам осмотра четыре объекта признаны нуждающимися в косметическом ремонте, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Совместный выезд провели представители министерства имущественных отношений, министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и АО «Почта России» под руководством сенатора Совета Федерации Игоря Трескова. Специалисты оценили состояние отделений в Белозерском на улице Молодежной, в рабочем поселке Фосфоритный на улице Зайцева, а также в селе Раменки и деревне Поповская муниципального округа Егорьевск.

По итогам осмотра установлено, что все четыре отделения требуют косметического ремонта. В ближайшее время планируется определить стоимость и сроки проведения работ.

По поручению сенатора Игоря Трескова министерство имущественных отношений, АО «Почта России» и органы местного самоуправления разработают план мероприятий по приведению помещений в порядок.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждое почтовое отделение было не только функциональным, но и уютным для жителей. Мы определили объекты, где требуется косметический ремонт, и сейчас работаем над расчетом стоимости и сроков проведения работ», — подчеркнул заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.