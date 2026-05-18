В Одинцово выявили 91 нарушение миграционного режима

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства прошел в городском округе Одинцово. Правоохранители при поддержке ОМОН Росгвардии и народной дружины выявили 91 иностранного гражданина с нарушениями режима пребывания, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Оперативно-розыскное мероприятие провели на производственных объектах и в местах компактного проживания иностранных граждан на территории округа. В проверке участвовали сотрудники правоохранительных органов, бойцы ОМОН Росгвардии и представители народной дружины Московской области.

В ходе рейда выявили 91 иностранного гражданина, находившегося в России с нарушением миграционного законодательства. Всех доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, в отношении владельцев двух хостелов рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Профилактические рейды проводятся регулярно и направлены на обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.