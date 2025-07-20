Росавиация: во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты

Транспорт

В аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковском» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе  «Росавиации».

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Система противовоздушной обороны отразила атаку 13 беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Ранее в московском аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ночью система противовоздушной обороны уничтожила  атаковавший Москву вражеский беспилотник.