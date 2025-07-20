Росавиация: во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты
В аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковском» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе «Росавиации».
Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Система противовоздушной обороны отразила атаку 13 беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее в московском аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Ночью система противовоздушной обороны уничтожила атаковавший Москву вражеский беспилотник.