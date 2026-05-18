В Химках капремонт Луневской школы выполнили более чем на 60%

Капитальный ремонт Лунёвской средней школы в поселке Лунево городского округа Химки завершен более чем на 60%. Работы ведут на улице Гаражной, 4а в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. Завершить обновление планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте задействованы 120 рабочих и одна единица техники. Завершены демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе министерства.

В здании площадью 8628,2 кв. м обновят фасад и входную группу, выполнят кровельные работы и внутреннюю отделку. Также заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери.

Кроме того, в школу поставят новую мебель и благоустроят прилегающую территорию. Полностью завершить капитальный ремонт планируется к началу учебного года 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.