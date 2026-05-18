В Подмосковье разъяснили ответственность за чистоту контейнерных площадок

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило жителям региона, кто отвечает за порядок на контейнерных площадках в период роста объема отходов перед дачным сезоном. Ведомство разъяснило обязанности балансодержателей, региональных операторов и самих жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

За состояние контейнерной площадки отвечает балансодержатель — юридическое лицо, на балансе которого она находится. Узнать, кто отвечает за конкретную площадку, можно на сайте Росреестра или в ГИС ЖКХ.

Балансодержатель обязан убирать территорию и поддерживать чистоту, при необходимости подавать заявку на дополнительный вывоз отходов, проводить текущий ремонт, в том числе при повреждении ограждений или крыши, а также обеспечивать свободный подъезд спецтехники к контейнерам.

Региональный оператор отвечает за вывоз отходов по установленному графику, установку контейнеров и замену поврежденных баков.

Жителям рекомендуют сортировать отходы и не оставлять мусор вне контейнеров, не парковать автомобили на площадке и подъездных путях, не выбрасывать строительные и опасные отходы в обычные баки, а также своевременно оплачивать услуги по вывозу.

Если площадка содержится в порядке, но балансодержатель или региональный оператор не выполняют обязанности, необходимо направить письменную претензию в управляющую организацию, затем — региональному оператору. При отсутствии реакции следует обратиться в профильное министерство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.