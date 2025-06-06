Эпичное видео: появились кадры ночного «удара возмездия» по Луцку

Telegram-канал LOSTARMOUR опубликовал видео ночного российского «удара возмездия» по Луцку в Волынской области на северо-западе Украины.

На кадрах видно, как 3 российские ракеты поражают цель. После взрывов в небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма.

По предварительной информации, целью ночного удара стал Луцкий ремонтный завод «Мотор», которые осуществляет ремонт авиадвигателей.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью российские военнослужащие в ответ на теракты киевского режима нанесли массированный удар по военным целям на территории Украины. Все цели ночного «удара возмездия» поражены.